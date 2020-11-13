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У Києві водій Uber вилетів на тротуар і в'їхав у кіоск, є жертви

Одна людина загинула, ще троє травмовані.

Уранці 13 листопада в Києві сталася смертельна ДТП. На Окружній, поворот на Тулузи біля Електронмашу, водій служби таксі Uber на автомобілі hyundai на повному ходу збив трьох людей біля сигаретного кіоску і влетів в МАФ. Одна людина загинула.

Про це інформує паблік dtp.kiev.ua.

"Одного чоловіка затиснуло, поліція намагається йому допомогти. На місці працює патрульна поліція, ДСНС, очікують медиків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що водій Uber, що скоїв ДТП, їхав здавати машину. Драгер показав 0.

Нагадаємо, ввечері 11 листопада в Одесі авто влетіло в автобусну зупинку, постраждало 4 людей.

7 листопада у Харкові на проспекті Науки автомобіль збив трьох пішоходів, які стояли на острівці безпеки. Троє потерпілих, серед яких: 48-річний чоловік, 9-річний хлопчик та невстановлена жінка віком близько 50 років доставлені до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

За кермом авто перебував громадянин Єгипту. Київський районний суд Харкова обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 10,51 млн гривень.

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