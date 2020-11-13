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У суботу на сході і півночі України можливий мокрий сніг

У Києві дощитиме вдень.

У суботу на сході і півночі України можливий мокрий сніг
Фото: Макс Требухов

У суботу, 14 листопада, в Києві хмарно, вночі без опадів, удень дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 1...+3 градуси, удень +4...+6 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр.

На заході України хмарно, без опадів, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

На півночі України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, удень дощ, вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +4...+6 градусів.

У центрі України хмарно, вночі без опадів, удень дощ, вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -1...+1 градус, удень +3...+5 градусів.

На сході України хмарно, вночі дощ з мокрим снігом, удень сніг, мокрий сніг, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-3 градуси, вдень 0...+2 градуси.

На півдні України хмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі 0...+2 градуси, удень +5...+7 градусів, в Одеській області вітер південно-західний, 3-8 м/с, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +6...+8 градусів.

У Криму хмарно, без опадів, вітер північний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +2...+4 градуси, удень +6...+8 градусів.

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