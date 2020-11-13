Київ виконуватиме рішення уряду про карантин вихідного дня, - КМДА

"Постанова має однаково працювати для всіх без виключення суб’єктів".

Київ, як і решта міст України, має виконувати рішення уряду про так званий карантин вихідного дня.

Про це заявив радник міського голови, секретар Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Володимир Бондаренко.

"Постанова Кабміну, якою запроваджено ці додаткові обмеження, є нормою прямої дії і обов’язкова для виконання, погоджуємось ми концептуально із підходом уряду чи ні. Отже, з опівночі суботи у Києві почне діяти низка визначених урядом обмежень. За дотриманням їх мають слідкувати правоохоронні органи", - наголосив він.

При цьому, зазначив Бондаренко, постанова має однаково працювати для всіх без винятку суб’єктів.

"Нагадаю, що уряд ввів загальний карантин, поширивши протиепідемічні обмеження, які стосувалися помаранчевої зони, на всі регіони країни. А столиця перебувала саме в помаранчевій зоні, тому те, що стосується робочих днів тижня, для нас не змінюється. Ми просто виконуємо постанову уряду", - уточнив радник мера столиці.

У КМДА нагадали, що з 00:00 суботи до 00:00 понеділка на території України до 30 листопада забороняється:

1) приймання відвідувачів суб’єктами господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування (барів, ресторанів, кафе тощо), крім доставки замовлень та замовлень на винос;

2) приймання відвідувачів у торговельно-розважальних центрах;

3) приймання відвідувачів в інших закладах розважальної діяльності;

4) приймання відвідувачів суб’єктами, які провадять діяльність у сфері торговельного і побутового обслуговування населення (салони краси, магазини промтоварів тощо);

5) діяльність закладів культури і проведення культурних масових заходів;

6) приймання відвідувачів спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів.

За рішенням уряду, у вихідні дозволяється:

1) здійснення послуг громадського харчування із застосуванням адресної доставки замовлень та замовлень на виніс;

2) робота автозаправних комплексів, технічне обслуговування та ремонт транспортних засобів;

3) робота банків;

4) медична практика;

5) робота операторів поштового зв’язку;

6) робота магазинів, у яких щонайменше 60% торговельної площі відведено для торгівлі продуктами харчування, пальним, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами;

7) діяльність з ремонту комп'ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Також уряд скасував адаптивний карантин. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних.

Рішення уряду про запровадження карантину вихідного дня не підтримали троє міністрів.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що вважає карантин вихідного дня "дурницею" і заявив, що Львів не підтримуватиме рішення уряду.

У Рівному рішення про запровадження карантину вихідного дня вирішили відкласти на наступний тиждень.

Мер Черкас Анатолій Бондаренко назвав запровадження карантину вихідного дня "великою помилкою".

Також відмовилася запроваджувати карантин вихідного дня мерія Одеси та Тернополя.

Як свідчать результати моделювання Київської школи економіки, карантин вихідного дня не зупинить хвилю поширення COVID-19 в Україні.