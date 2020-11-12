Кабмін оприлюднив постанову про "карантин вихідного дня"

Зміни передбачають відмову від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями як у помаранчевому рівні.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, якою скасовується адаптивний карантин та запроваджується “карантин вихідного дня” до 30 листопада.

Документ оприлюднений на сайті уряду.

Зміни передбачають відмову від адаптивного карантину та перехід на загальнодержавний карантин з обмеженнями як у помаранчевому рівні.

Ці обмеження передбачають, що кіно і театри можуть працювати тільки з заповненістю до 50%, заборону відвідування музеїв більш ніж 1 особа на 20 метрів квадратних, заборону пасажирських перевезень у кількості більше, ніж місць для сидіння. Також це повна заборона дискотек, заборона організації дозвілля в закладах громадського харчування, заборона роботи після 22 години та до 7 години кафе, ресторанів, барів тощо (крім діяльності адресної доставки і замовлень на виніс).

Розміщення в кафе відвідувачів можливо тільки на відстані столів за 2 м, за столом не більш ніж 4 людей, відвідувачі заходять і пересуваються тільки в масках. У всіх закладах обов'язкове маркування місць у черзі з відстанню на 1,5 м. Заборона закладів з послугами розміщення (але не готелів і санаторно-курортних закладів, заборона відвідування закладів освіти групами понад 20 осіб крім садків, шкіл, спецосвіти, заборона дільності спортзалів, якщо вони не забезпечують одного відвідувача на 20 кв. метрів.

Також впроваджується карантин вихідного дня з 00 годин суботи до 00 понеділка терміном на три тижні. Карантин вихідного дня передбачає додатково до заборон будніх днів: заборону роботи кафе, ресторанів, крім на виніс, роботу ТРЦ, роботу розважальних закладів. Магазинам можна працювати тільки тим, де 60% товару є продуктами або ліками, пальним. Не можна у вихідні працювати закладам культури, спортзалам, фітнес-центрам, басейнам.

Банки можуть продовжувати працювати і в суботу та неділю. Також для людей літнього віку впроваджують пріоритетні години для відвідування супермаркетів і аптек.

Карантин вихідних днів почне діяти з цієї суботи і щонайменше до 30 листопада.

Нагадаємо, 11 листопада Кабінет Міністрів розглянув упровадження так званого карантину вихідного дня. Протиепідемічні заходи будуть посилені з опівночі суботи до опівночі понеділка. Обмеження почнуть діяти вже з цих вихідних. Також уряд скасував адаптивний карантин.

Рішення уряду про запровадження "карантину вихідного дня" не підтримали троє міністрів.