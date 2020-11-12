93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
93 лікарні не виконали вимог НСЗУ і частково втратять фінансування
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Владимир Шаповал: «Судьи Конституционного суда убедились, что власть слаба»
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Померла теща Порошенка, яка хворіла на COVID-19
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Валентин Васянович відмовився від ордена, який йому дав Зеленський
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Троє членів Кабміну виступили проти "карантину вихідного дня"
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Зеленський та Єрмак госпіталізовані у "Феофанію" (оновлено)
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Кабмін відмовляється від адаптивного карантину та посилює обмеження на вихідних
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Три новых главы ОГА, один мэр и одни выборы
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
Аптечна лихоманка: як коронавірусна хвороба вплинула на вживання антибіотиків
ГоловнаПраво

Кілька суддів КСУ захворіли на коронавірус

Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося.

Кілька суддів КСУ захворіли на коронавірус
Фото: Макс Требухов

В Конституційному Суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Наразі в Конституційному Суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. У зв’язку з цим, з метою недопущення поширення захворювання судді працюють у дистанційному режимі. Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Конституційний суд України 10 листопада не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

За день до того, 9 листопада, Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також