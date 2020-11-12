Кілька суддів КСУ захворіли на коронавірус

Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося.

В Конституційному Суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Наразі в Конституційному Суді України зафіксовано окремі попередні діагностування захворювання на COVID-19 декількох суддів. У зв’язку з цим, з метою недопущення поширення захворювання судді працюють у дистанційному режимі. Жодних судових засідань за участі суддів, у яких діагностовано захворювання чи його ознаки, не відбувалося", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Конституційний суд України 10 листопада не зміг провести засідання. Його відклали через відсутність кворуму.

За день до того, 9 листопада, Конституційний Суд також не зміг розглянути справу про тлумачення статті про приналежність землі в Конституції України. 5 листопада КС відкладав розгляд цієї справи через відсутність кворуму.

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.