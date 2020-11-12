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ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про недостовірне декларування

Мова йде про колишнього гендиректора "Укроборонпрому" Букіна та голову Дружківського міського суду  Молибога.

ВАКС закрив ще два кримінальні провадження у справі про недостовірне декларування
Фото: Lb.ua

Вищий антикорупційний суд закрив ще два кримінальні провадження у справі про декларування недостовірної інформації.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

Мова йде про колишнього генерального директора Державного концерну "Укроборонпром" Павла Букіна та голову Дружківського міського суду Донецької області Геннадія Молибога.

"У четвер, 12 листопада, колегія суддів Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання захисників обвинувачених щодо закриття кримінального провадження за обвинуваченням останніх у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-1 КК України", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що провадження закриті у зв’язку з тим, що 27 жовтня Конституційний Суд України визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу про декларування недостовірної інформації.

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій. Пізніше уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру, а президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що рішення КСУ амністувало дорогі подарунки для чиновників.

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