НАЗК: через рішення КСУ чиновники можуть вільно отримувати дорогі подарунки та "віддячувати" за них

Відповідальності за це поки що не буде.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що рішення Конституційного суду про недостовірне декларування амністувало дорогі подарунки для чиновників.

В коментарі НАЗК стверджується, що чиновники можуть тепер вільно отримувати дорогі подарунки та "віддячувати" дарувальникам.

"Якщо чиновник отримав подарунок, а потім на знак подяки виніс рішення на користь дарувальника, то таке рішення вважається ухваленим в умовах конфлікту інтересів та підлягає скасуванню. Проте через рішення КСУ НАЗК не зможе скласти протоколи про адміністративні правопорушення та звернутися до суду із позовом про скасування таких рішень", ­ сказав голова НАЗК Олександр Новіков.

Загалом робота агентства лишається фактично заблокованою. Воно не може проводити повні перевірки декларацій, складати протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, перевіряти організацію роботи із запобігання корупції в державних установах тощо.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства, в тому числі статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування). Це рішення позбавило Національне агентство з питань запобігання корупції повноважень та зобов'язує закрити доступ до електронних декларацій.

У відповідь президент Володимир Зеленський запропонував розпустити КСУ та відновити всі скасовані норми. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький відповів на це, що в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, в Раді зареєстрували ще один законопроєкт, який відновлює дії окремих положень закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу"

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.