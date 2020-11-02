У Раді зареєстрували законопроєкт про відновлення антикорупційного законодавства

Верховна Рада зареєструвала проєкт закону "Про відновлення дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу", що були скасовані рішенням Конституційного суду.

У документі автори проєкту посилаються на зобов'язання України в Угоді про асоціацію з ЄС, а також низку антикорупційних міжнародних договорів, що є частиною національного законодавства. Авторами документу виступили спікер парламенту Дмитро Разумков та понад 100 нардепів з фракцій "Слуга народу", "Європейська солідарність", груп "Довіра" і "За майбутнє", а також позафракційні.

"Наголошуючи на незворотності євроінтеграційних процесів в Україні, серед яких боротьба з корупцією є одним з пріоритетних завдань, враховуючи, що боротьба з корупцією є одним з ключових прагнень Українського народу, відображеним у програмах значної частини політичних сил... та з огляду на підтримку громадянським суспільством здійснюваної в Україні антикорупційної реформи, приймає цей Закон для усунення стану правової невизначеності у сфері запобігання і боротьби з корупцією, що виник у зв'язку з рішенням Конституційного суду від 27 жовтня у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів щодо відповідності КС окремих положень закону "Про запобігання корпції", Кримінального кодексу, оскільки такий стан несумісний з принципом верховенства права", - йдеться у документі.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Нагадаємо, що 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій. Окрім того, суд фактично позбавив повноважень НАЗК та скасував кримінальну відповідальність за внесення недостовірних даних у декларації.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС – спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

У Конституційному Суді роз'яснили причини скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларуванняСуд вважає, що за статтею 366-1 КК можуть судити осіб, які не є учасниками правовідносин з декларування.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

30 жовтня Дмитро Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ідею президента про оновлення складу КСУ підтримав Європарламент. Її також погодили з послами країн "Великої сімки".

Проте в Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що за рішенням Конституційного суду щодо антикорупційного законодавства стоять "російські маріонетки" та деякі впливові українські олігархи.

2 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду. На засіданні обговорювалося питання повернення в законодавство електронних декларацій. Депутати хочуть проголосувати за це вже в п'ятницю.