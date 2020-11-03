Народні депутати проголосили заяву-заклик до суддів Конституційного Суду піти у відставку

Народні депутати проголосили заяву-звернення до суддів Конституційного Суду, які брали участь у голосуванні за скасування низки положень антикорупційного законодавства, невідкладно піти у відставку або скласти із себе повноваження.

Заяву з трибуни парламенту зачитав нардеп від "Слуги народу" Олександр Бакумов. Поруч із ним стояли представники різних фракцій і груп.

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"Народні депутати, які підписали цю заяву, відзначають важливість роботи Конституційного Суду як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, виступає одночасно і важелем збалансування системи державної влади і захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлюються Основним Законом, закликають Конституційний Суд вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського і євроатлантичного курсу, (....) скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!".

У заяві йшлося також, що народні депутати підтверджують відданість ідеалам і принципам демократії, верховенства права та поваги і захисту прав людини.

За словами спікерки "СН" Євгенії Кравчук, наразі документ підписали близько 150 нардепів, зазначає "Інтерфакс-Україна".

Про те, що депутати будуть робити заяву щодо дій КС, учора в коментарі LB.ua повідомила член фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський закликав суддів Конституційного Суду добровільно піти у відставку. Він сказав, що ті судді, які підуть у відставку і які не підтримували скасування положень антикорупційного законодавства, зможуть претендувати на перепризначення.

Окрім того, Зеленський наполягає на ухваленні законопроєкту, що передбачає розпуск складу Конституційного Суду.

Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного Суду.

Це може відбутися, якщо буде політичний конфлікт.

Втім нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного Суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.

Вона зазначила, що за цей документ може не набратися достатньої кількості голосів, а фракція більше схиляється до альтернативного законопроєкту. Верещук додала, що Рада готує політичну реакцію на дії суддів КС – заяву.

У Раді також зареєстрували законопроєкт співавторства Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.