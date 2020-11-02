Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування

За її словами, парламент планує ухвалити політичну заяву щодо діяльності КС та проголосувати за законопроєкт, який повертає антикорупційне законодавство, скасоване Судом.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.

Про це вона заявила у коментарі LB.ua.

"Те, що я можу спрогнозувати - законопроєкт в залу не попаде для голосування саме президентський. Тому що не бачу там кількості голосів, мені видається, що їх немає там 226, і абсолютно очевидно, що це точно не той шлях, який би мали обрати ми, шукаючи конституційну правову площину", - повідомила Верещук.

Вона додала – всі у фракції погоджуються з тим, що Конституційний суд втрачає суспільну легітимність і без політичної оцінки суддям не обійтися. Парламент планує зробити заяву, яка міститиме таку оцінку.

"Розглядаємо шляхи щодо вдосконалення нормативно-правої бази - кількість суддів для прийняття рішення... Ми не залишаємо інструментів, які є в правовому полі, політичне поле через заяву, і законопроєкт, який ми подали - повертаємо все, що було скасовано КС в попередній стан, беремо два місяці, щоб напрацювати внесення змін до відповідних законів антикорупційних", - додала вона.

Врещук зазначила, що законопроєкт Разумкова і понад 100 інших нардепів можуть ухвалити на засіданні Ради вже 4 листопада.

"Нам немає наразі нагальної потреби, щоб виходити і ламати Конституцію, щоб кожне наше рішення погіршувало... Відновлюємося в попередній стан, беремо два місяці, щоб внести зміни відповідні, які потрібно, робимо політичну заяву, вирішуємо питання щодо наших представників (суддів)", – підсумувала Ірина Верещук.

За її словами, також вірогідний варіант скасування указу про призначення главою КС Олександра Тупицького та повернення на цю посаду Станіслава Шевчука.

Про те, що в парламенті, швидше за все, не набереться необхідних 226 голосів за президентський законопроєкт, LB.ua підтвердили й інші джерела у фракції "Слуга народу". Про це у своєму Telegram-каналі повідомила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

"Хоча дуже активно включився Офіс президента. Андрій Єрмак сьогодні особисто зустрічався з депутатами і пояснював, переконував, наполягав. Але поки що математика невесела", – повідомила Кошкіна.

На засіданні фракції також виступав спікер парламенту Дмитро Разумков, за співавторством якого зареєстровано альтернативний за змістом до проєкту Зеленського документ. Разумков, за словами джерел, наголосив, що "завжди виступав тільки за законні рішення".

Нардепи-фахівці з юридичних питань на засіданні фракції критично оцінили президентський проєкт закону та підтримували спікерський.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного суду, які не голосували за відміну антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. В цьому разі вони зможуть претендувати на місця у оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду.

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.