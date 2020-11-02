"Якщо не буде працювати КСУ – це стабільність", - Зеленський

"Треба зупинити в будь-якому випадку роботу саме в тому напрямку деяких суддів КСУ, в якому вони її ведуть".

Президент України Володимир Зеленський вважає, що нинішніх умовах блокування роботи Конституційного суду (КСУ) в його теперішньому складі дозволить стабілізувати ситуацію в країні.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Ми більше не можемо чекати, треба зупинити в будь-якому випадку роботу саме в тому напрямку деяких суддів КСУ, в якому вони її ведуть. А потім вже, коли ми це зробимо, коли стабілізується ця ситуація, а я вважаю, що навіть якщо не буде працювати Конституційний суд сьогодні в державі – це стабільність. Я так вважаю. І в цей момент можна спокійно сісти – парламентарі, комісії, разом с Офісом президента, з громадськістю – будь ласка, напрацьовуйте антикорупційні зміни та запроваджуйте через парламент", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.