Зеленський закликав "Слуг Народу" підтримати розпуск КСУ

Зеленський упевнений, що дію антикорупційного законодавства неможливо відновити без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у засіданні фракції "Слуга Народу" у Верховній Раді, під час якого закликав партійців підтримати дострокове припинення повноважень чинного складу Конституційного суду.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Зеленський стверджує: якщо не відновити довіру суспільства до Конституційного Суду, країна втратить можливість отримати будь-яку міжнародну фінансову допомогу. Під загрозою також безвізовий режим України з Євросоюзом, а також підтримка з боку ЄС, НАТО, Міжнародного валютного фонду (МВФ) та інших міжнародних партнерів.

Зеленський також впевнений, що дію антикорупційного законодавства неможливо відновити без ухвалення рішення про звільнення суддів Конституційного Суду.

"Будь-яке нове рішення парламенту, яке спробує відновити таку кримінальну відповідальність, буде апріорі непрацюючим. Його навіть не треба буде заново оскаржувати в Конституційному Суді", - сказав Зеленський.

За його словами, будь-яке кримінальне звинувачення за порушення при декларуванні навіть після ухвалення нового закону не матиме юридичної сили.

"Якщо ви проголосуєте за це рішення, ви голосуватимете для народу. В іншому разі ви захищаєте суддів Конституційного Суду", - зазначив президент.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.