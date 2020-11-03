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Ігор Палиця: "Закони треба міняти у цивілізований спосіб" Позиція

Антикорупційна система потрібна так само, як і антикорупційні органи.

Ігор Палиця: "Закони треба міняти у цивілізований спосіб"
Ігор Палиця

Якщо в парламенті депутати будуть ухвалювати антиконституційні рішення й порушуватимуть Основний Закон України, то не варто сподіватися дотримання закону від громадян. Таку позицію висловив лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, виступаючи з трибуни Верховної Ради.

"Зараз у Верховній Раді хочуть ухвалити неконституційне рішення – про розпуск Конституційного Суду, бо комусь не подобаються його висновки. Коли півтора року тому Конституційний Суд сказав, що дострокові вибори проводити можна і наказ про розпуск попереднього парламенту – законний, тоді всім усе подобалося. Сьогодні не подобається, тому що він дозволив собі сказати про неправочинність ухваленого закону", − прокоментував Ігор Палиця. 

Політик переконаний: антикорупційна система потрібна так само, як і антикорупційні органи – НАЗК та НАБУ. Але вони мають відповідати Основному Закону України – Конституції. 

"Якщо хтось дозволяє собі казати, що Конституцію можна паплюжити й топтати, то ці люди не мають права називатися депутатами й президентами", − наголосив Палиця.

Він додав, що закони потрібно міняти у цивілізований спосіб, а не ухвалюючи антиконституційні рішення.

"Давайте разом за два-три тижні напишемо нормальний конституційний законопроєкт, повернемо всі повноваження НАЗК, повернемо декларування, повернемо все для того, щоб боротися з корупцією в країні. А тому, хто хоче отримувати гроші з-за кордону, я скажу: ми не дамо зруйнувати Україну! Україна буде незалежна від усіх, тільки буде залежати від народу України!" − заявив політик.

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