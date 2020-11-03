"Європейська Солідарність" не допустить проходження через парламент законопроєкту Зеленського щодо КС, - Порошенко

«Європейська Солідарність» не допустить проходження через парламент законопроєкту Володимира Зеленського щодо розпуску Конституційного Суду. Про це лідер партії, ексрезидент України Петро Порошенко заявив під час брифінгу у Верховній Раді.

«Рішенням КСУ, яке я точно не вітаю, були скасовані електронні декларації. Я хочу наголосити, що саме завдяки політичній волі моїй, політичній волі нашої команди і компромісів, які були досягнуті, була запущена найбільш жорстка система електронного декларування з кримінальною відповідальністю за її порушення. Вчора депутати «Європейської Солідарності» підписали законопроєкт, яким передбачається повне повернення до електронних декларацій», – повідомив Порошенко.

Він переконаний, що Рада проголосує цей законопроєкт. А рішення про розпуск КСУ експрезидент називає узурпаторським та таким, що наближає диктатуру.

«Зеленський в абсолютно незаконний, неконституційний спосіб, всупереч Конституції, де обов’язки Президента чітко визначені в 106 статті, а елементи захисту Конституції і Конституційного Суду теж чітко відображені в Конституції, намагається штурмом взяти Конституційний Суд. Для того, щоб за порадами Портнова, Татарова, Смірнова – всіх поплічників Януковича – сформувати лояльний до себе Конституційний Суд, який буде робити так само, як і робив за часів Януковича-Портнова у 2010-му році, тобто схвалювати узурпацію», – говорить п’ятий Президент.

«Залиште вже у спокої Конституцію. І не треба лякати Україну і українців достроковими парламентськими виборами, ви, пане Зеленський, на них програєте, бо ви втратили довіру людей», – резюмував Петро Порошенко.