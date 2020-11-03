Верховна Рада дозволила українцям змінювати по батькові

Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Це рішення підтримали 259 нардепів.

"Проєкт Закону розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та усунення прогалин, які існують між нормами цивільного та сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові", - йдеться в Пояснювальній записці.

На думку ініціаторів документа, неможливість змінити по батькові порушує Конституцію України.

Закон доповнює статтю 295 Цивільного кодексу України та статтю 149 Сімейного кодексу України положеннями, які мають дозволити фізичній особі змінювати не лише своє прізвище та (або) ім'я (що вже передбачено чинним законодавством), а й по батькові.

Документом частину першу, другу та третю статті 295 Цивільного кодексу України викладено в такій редакції:

"1. Фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові.

2. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою батьків.

У разі якщо над фізичною особою, яка досягла чотирнадцяти років, встановлено піклування, зміна прізвища та (або) власного імені та (або) по батькові такої особи здійснюється за згодою піклувальника.

3. Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти років, має право змінити своє прізвище та (або) власне ім'я та (або) по батькові за згодою одного з батьків у разі, якщо другий з батьків помер, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, визнаний обмежено дієздатним, недієздатним, позбавлений батьківських прав щодо цієї дитини, відомості про батька (матір) дитини виключено з актового запису про її народження або якщо відомості про чоловіка як батька дитини внесені до актового запису про її народження за заявою матері.

У разі заперечення одним із батьків щодо зміни по батькові дитини спір між ними щодо такої зміни може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При вирішенні спору беруться до уваги виконання батьками своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які засвідчують відповідність зміни по батькові інтересам дитини".

Нагадаємо, у червні депутати ухвалили цей закон у першому читанні. У 2016 році Рада вже приймала за основу схожий законопроєкт, але до другого читання справа тоді не дійшла.