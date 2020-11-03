Качура заявив, що не підтримає законопроєкт Зеленського щодо розпуску КСУ

Народний депутат України з фракції "Слуга народу" Олександр Качура не буде підтримувати президентський законопроєкт, який визнає нікчемним голосування Конституційного суду (КСУ) щодо антикорупційного законодавства та розпускає чинний склад КСУ.

Про це він заявив в коментарі "Цензор.НЕТ".

"Я підтримую Володимира Олександровича в його щирому прагненні розв'язати кризу в Конституційному суді, я згоден, що рішення КСУ - це дестабілізація, але я вважаю, що ми посилимо цей сценарій, якщо ухвалимо рішення, яке призведе до ще більшої дестабілізації. Я не буду голосувати за законопроєкт президента, навіть якщо мене виключать з фракції і розженуть парламент. І багато наших депутатів зроблять так само", - сказав Качура.

Він повідомив, що разом з деякими колегами по фракції підтримає законопроєкт, поданий спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Це не ідеальний, але компромісний варіант. Також ми поставимо на голосування звернення до суддів КС добровільно скласти повноваження в зв'язку з втратою довіри з боку українського народу", - зазначив Качура.

Він висловив впевненість, що депутати “повинні діяти в правовому полі, а не в руслі революційної доцільності”.

"Ми повинні отримати роз'яснення Конституційного суду, з якої причини вони врятували корупціонерів від відповідальності. Ми повинні отримати роз'яснення НАПКА, навіщо вони відключили реєстр. У нас є висновок Венеціанської комісії, яка вимагає припинити тиск на суд. Найбільша дестабілізація в країні почнеться коли ми, парламент, не вичерпуючи всі можливості, підемо неправовим шляхом", - резюмував Качура.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Втім Зеленський заявляє, що не відкликатиме законопроєкт.

Нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського не потрапить до зали Верховної Ради на голосування.

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.