Посол ФРН: Отримати реальні гарантії за Будапештським меморандумом Україні неможливо

Будапештський меморандум є політичною декларацією, тому отримати реальні гарантії за цим документом практично неможливо.

Про це заявила в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" посол ФРН в Україні Анка Фельдгузен.

"Будапештський меморандум - це політична декларація і не більше, це не міжнародний договір. Я пам'ятаю, коли в 2014 році вперше йшла мова про Будапештський меморандум, мені телефонували з Німеччини та запитували, що це? Я була в Україні, коли його підписали в 1994 році, але тоді ніхто про нього вже не пам'ятав. Це політична декларація, тобто отримати ці гарантії на сьогодні просто неможливо", - сказала Фельдгузен.

За її словами, Німеччина працює із США, Великою Британією, Канадою та інформує про зусилля щодо вирішення конфлікту на Донбасі.

"Що ми дійсно робимо, то ми говоримо з нашими партнерами. Є Мінський формат, нормандська четвірка. Ми завжди говоримо і із США, і з Великою Британією, також Канадою, яка не підписувала Будапештський меморандум, але ми працюємо разом, ми їх інформуємо. Якщо вони підтримують наші зусилля - тим краще", - зазначила посол.

Фельдгузен додала, що набагато важливіше за розширення "нормандського формату", щоб ці країни підтримали і зусилля Німеччини, і саму Україну.

"Якщо Україна хоче розширити наявні формати, я навіть не знаю, чи були б США, Велика Британія, Канада готові до цього? Все-таки "нормандський формат" непогано працює, і мати більше коло учасників - це більше координувати позиції. Знайти дату для можливої зустрічі вже зараз складно, а якщо буде сім чи вісім учасників - це ще гірше. Як нам здається, набагато важливіше, щоб ці країни підтримали наші зусилля, Україну, і тому потрібно з ними постійно говорити", - зауважила посол.

Нагадаємо, що запитання про те, чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, було підсумковим в опитуванні Володимира Зеленського, що проводилося 25 жовтня, у день місцевих виборів.

В Офісі президента зазначили, що зміст документа, підписаного у 1994 році, полягає в тому, що Україна відмовилася від третього за потужністю ядерного арсеналу в обмін на гарантії безпеки й непорушності чинних кордонів з боку провідних військових держав світу.

Країни-підписанти гарантували утримання від загрози чи використання сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також що жодна їхня зброя не використовуватиметься проти України. Окрім того, вони зобов'язалися утримуватися від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підпорядкувати власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримати будь-які переваги.

"Аналізуючи Будапештський меморандум, доходимо висновку, що безпекові гарантії щодо України були порушені ще задовго до 2014 року. Наприклад, варто згадати відоме прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла, що загрожувало територіальній цілісності України. Не менш небезпечними можна вважати так звані газові війни, які є проявом свідомого економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам Україну", - зазначили в Офісі президента.