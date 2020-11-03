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У Раді збирають підписи за відставку суддів Конституційного суду (оновлено)

За словами депутата Железняка, пропозиція має шанс назбирати більше 300 підписів. 

У Раді збирають підписи за відставку суддів Конституційного суду (оновлено)
Фото: nus.org.ua

Народні депутати збирають підписи за відставку суддів Конституційного суду на тлі скасування низки положень антикорупційного законодавства. 

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк на своєму каналі в Telegram.

"Кажуть, що підписів буде більше 300. А ще є обґрунтована думка, що таке звернення матиме необхідний ефект", – зазначив Железняк.

Він додав, що також в парламенті збирають підписи на підтримку законопроєкту про збільшення кворуму суддів КС з 12 до 17 людей.

Оновлення. У заяві парламентарів зазначається, що підписанти "візначають важливість роботи Конституційного суду як органу конституційної юрисдикції, який забезпечує верховенство Конституції, виступає одночасно і важелем збалансування системи державної влади і захисником від будь-яких законодавчих спотворень тих фундаментальних норм і принципів, що встановлюються Основним Законом, закликають Конституційний суд вжити всіх необхідних заходів щодо відновлення дієвості свого функціонування з урахуванням обраного Українською державою європейського і євроатлантичного курсу, (....) скласти з себе повноваження судді Конституційного Суду України за власним бажанням або ж подати у відставку невідкладно!". 

Оновлення. Позафракційний Гео Лерос опублікував фото заяви народних депутатів за відставку суддів. Її, зокрема, підписали глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, його колеги по фракції Ірина Верещук, Олег Бакумов, Роксолана Підласа. 

Заклик нардепів до суддів КС піти у відставку
Фото: Гео Лерос
Заклик нардепів до суддів КС піти у відставку

Фото: Гео Лерос

Про створення відповідного законопроєкту вчора повідомили нардепи "Голосу" та "Слуги народу".

Зокрема, у статті 10 про повноважність суду пропонується збільшити кворум з 12 до 17 суддів. Наразі Конституційний суд складається з 18 суддів.

Нагадаємо, що вчора президент України Володимир Зеленський закликав суддів Конституційного суду добровільно піти у відставку. Він сказав, що ті судді, які підуть у відставку і які не підтримували скасування положень антикорупційного законодавства, зможуть претендувати на перепризначення.

Окрім того, Зеленський наполягає на ухваленні законопроєкту, що передбачає розпуск складу Конституційного суду. Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду. 

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт.

Втім, нардеп від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук вважає, що законопроєкт Володимира Зеленського, що передбачає розпуск Конституційного суду, не потрапить до зали Верховної Ради на голосування

Вона зазначила, що за цей документ може не набратися достатньої кількості голосів, а фракція більше схиляється до альтернативного законопроєкту. Верещук додала, що Рада готує політичну реакцію на дії суддів КС – заяву. 

У Раді також зареєстрували законопроєкт за співавторством Разумкова, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

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