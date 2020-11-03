Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
Президент розповів, ким треба замінити нинішній склад КСУ
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
КСУ готується сперечатися з націоналізацією банків, - Кошкіна
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Зеленський у аудіозверненні до "СН" попередив про загрозу кровопролиття та смерть країни через рішення КС
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
Нардепи "Слуги народу" на чолі з Арахамією прийшли в Конституційний суд, де проходить закрите засідання (оновлення)
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
 «Как победить Россию в войне будущего» Владимира Горбулина. Фрагмент
Мером Костянтинівки став Азаров
Мером Костянтинівки став Азаров
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Нардепи "СН" та "Голосу" пропонують збільшити кворум суддів Конституційного суду до 17
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Верещук: президентський законопроєкт не потрапить у парламентську залу на голосування
Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником надр в Україні
Інститут ядерних досліджень Російської академії наук виявився власником надр в Україні
ГоловнаПолітика

Після рішення КСУ ми отримали сигнал, що місії МВФ можна не чекати, - Зеленський

Він зазначив, що український бюджет має "дірку" через кризу, пов'язану з коронавірусом.

Після рішення КСУ ми отримали сигнал, що місії МВФ можна не чекати, - Зеленський
Фото: president.gov.ua

Після рішення Конституційного суду (КСУ) щодо антикорупційного законодавства Україна може залишитися без підтримки МВФ і інших західних партнерів.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі телеканалу ICTV.

"Після їх (КСУ - ред.) рішення ми отримали відразу багато сигналів від наших західних партнерів, від Міжнародного валютного фонду, що ніякої співпраці бути не може, ніякої місії можете не чекати", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що український бюджет має "дірку" через кризу, пов'язану з коронавірусом. 

"Тому нам потрібна допомога наших партнерів", - сказав Зеленський.

Він додав, що аналогічні сигнали були отримані від Світового банку, ЄБРР, від всіх послів "Великої сімки".

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також