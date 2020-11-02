Президент не виключає розпуску Ради в разі відмови голосувати за його законопроєкт

Президент Володимир Зеленський не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного суду.

Це може відбутися в разі, якщо буде політичний конфлікт, заявив глава держави в ефірі програми "Свобода слова".

"Багато нестабільних речей в країні... Чи готовий я розпустити Раду? Я хочу, щоб цей парламент працював на державу. Від реалізації нашого плану і від висновників, які зроблять наші депутати, теж буде залежати. Якщо так, що це буде політичний колапс та реальний політичний конфлікт, я побачу, що немає підтримки у Верховній Раді, а, перш за все, у "слуг народу", і якщо ми підемо в розріз, ми будемо виходити з цього кута навіть таким шляхом", - заявив президент.

Нагадаємо, що Зеленський подав у Раду законопроєкт "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства" після того, як КС скасував кримінальну відповідальність за недостовірне декларування, позбавив повноважень Національне агентство з питань запобігання корупції та зобов'язав закрити доступ до електронних декларацій. Проєкт перебачає розпуск складу суддів КС та повернення усіх скасованих норм законів. Очільник Конституційного суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного суду, які не голосували за скасування антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. В цьому разі вони зможуть претендувати на місця у оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Крім того, зареєстрували законопроєкт, який відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу".

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дію пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема,регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізм перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.