Зеленський вніс у Раду законопроєкт про розпуск Конституційного Суду

Президент України Володимир Зеленський вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу Конституційного Суду.

У документі, опублікованому на сайті Верховної Ради, рішення КС щодо антикорупційного законодавства та скасування електронного декларування названо нікчемним, тобто таким, що не створює правових наслідків. Окрім того, зазначено, що воно ухвалене суддями в умовах реального конфлікту інтересів.

"Повноваження складу Конституційного Суду України, діючого на момент прийняття Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим Законом", - пропонує законопроєкт.

"Закон України "Про запобігання корупції" та Кримінальний кодекс України з дня набрання чинності цим Законом діють у редакції, що діяла до прийняття Конституційним Судом України рішення від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20)", - йдеться в документі.

Суб'єкти призначення суддів Конституційного Суду України (народні депутати) після ухвалення цього закону мають невідкладно розпочати процедуру відбору на конкурсних засадах з подальшим призначенням у порядку, визначеному Конституцією України та Законом України "Про Конституційний Суд України", нового складу Конституційного Суду України.

У пояснювальній записці до цього законопроєкту підкреслюється, що Конституційний Суд ухвалив рішення без належного обґрунтування.

"Крім того, таке Рішення істотно виходить за межі конституційного подання, за яким було визнано неконституційними відповідні положення. Конституційний Суд України шляхом маніпуляцій вдався до ухвалення Рішення № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20).

Відтак існує необхідність забезпечити збереження європейського та євроатлантичного вибору українського суспільства, дотримання принципу верховенства права конституційними органами, усунути загрозу для національної безпеки України та забезпечити дотримання принципу верховенства права, встановленого Конституцією України", - йдеться в обґрунтуванні необхідності ухвалення цього закону.

Нагадаємо, що 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня Конституційний Суд України оприлюднив рішення, яким визнав неконституційними низку положень закону України "Про запобігання корупції" та кримінальну відповідальність за декларування недостовірної інформації. Тобто електронне декларування в Україні 28 жовтня фактично було ліквідоване.

Національне агентство з питань запобігання корупції вважає, що КС скасував статтю Кримінального кодексу про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування "через власні інтереси". НАЗК виявило ознаки декларування недостовірної інформації у двох суддів Конституційного Суду — Ірини Завгородньої та Сергія Головатого. Ці судді голосували за скасування кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

На виконання ухвали КС Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій про доходи.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. При цьому міністр наголосив, що необхідно подолати негативні наслідки цього рішення.

Секретар Ради безпеки і оборони Олексій Данілов надіслав завуальоване попередження Конституційному Суду. Він зазначив, що "рішення деяких органів державної влади становлять загрозу національній безпеці". Після цього президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО.

У Європейському Союзі стурбовані рішеннями Конституційного Суду України про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму. Про це стало відомо з листа посла України при ЄС Миколи Точицького на адресу віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної.

У Національному агентстві з питань запобігання корупції повідомили, що Конституційний Суд заблокував призначення керівних кадрів органів влади своїм рішенням про позбавлення НАЗК доступу до державних реєстрів, необхідних для проведення спеціальної перевірки декларацій кандидатів на керівні посади.

Учора Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Уряд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру електронних декларацій, закритий 28 жовтня, НАЗК вже виконало це рішення.