Кравчук сподівається, що Рада продовжить закон про особливий порядок місцевого самоврядування на Донбасі

Він сподівається, що депутати не будуть шукати причини, як не прийняти це рішення.

Голова делегації України в Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший президент України Леонід Кравчук сподівається, що Верховна Рада продовжить дію закону про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО, термін якої спливає у грудні.

Про це він заявив в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що в даному випадку, оскільки це вже приймалося, і це вже обговорювалося, і ми бачимо, в якій ситуації живе сьогодні Україна, які проблеми з усіх боків, який тиск кругом, депутати не будуть шукати причини, як не прийняти це рішення. Зараз в парламенті створена депутатська група, вони, до речі, виїжджали на Донбас, як платформа для підтримки ситуації на Донбасі і створення відповідної законодавчо-правової бази для того, щоб рухатися вперед до миру. І це важливо, зокрема і для нас, для української делегації в ТКГ", - сказав Кравчук.

Україна ухвалила закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей восени 2014 року, але внесла в нього зміни навесні 2015 року, які так не дозволили йому запрацювати - законом передбачено, що положення про особливий статус набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців. При цьому термін дії закону був обмежений трьома роками.

Чинність закону добігла кінця 18 жовтня 2017 року, але за півтора тижня до цього її продовжили на рік. 2018 року депутати продовжили закон ще на рік, до кінця 2019 року.

В грудні минулого року Верховна Рада продовжила термін дії закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" до 31 грудня 2020 року включно.