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За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі

Втрат серед ЗСУ не було.

За добу окупанти двічі порушили режим тиші на Донбасі
Фото: Макс Левин

Упродовж минулої доби, 1 листопада, збройні формування Російської Федерації два рази порушили домовленості про припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил у фейсбуці.

Так, у вечірній час у районі населеного пункту Водяне ворог застосував стрілецьку зброю.

"Постріли не становили загрози нашим військовослужбовцям, тому на провокативні дії противника українські захисники зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, неподалік Водяного задокументовано проліт безпілотника противника типу "Квадрокоптер" із перетином лінії розмежування. Засобами радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил ворожий безпілотник було подавлено.

З початку поточної доби, 2 листопада, у районах відповідальності українських підрозділів порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. По всій лінії розмежування спостерігається тиша.

Нагадаємо, 30 жовтня відбулося позачергове засідання підгрупи з безпеки Тристоронньої контактної групи по Донбасу, ініційоване українською делегацією у зв’язку із загибеллю та пораненням українських військовослужбовців. Сторони обговорили заходи запобігання подальшим випадкам порушення вогню.

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