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На тематичну продукцію до Halloween українцям не шкода витратити від 40 до 200 гривень Новини компаній

Великий попит спостерігається безпосередньо на атрибутику для декорацій

У мережі торговельних центрів «Епіцентр» проаналізували продажі тематичної продукції та атрибутики до свята Halloween. Серед топ-5 найпопулярніших товарів — сувеніри-гарбузики, кольорові свічки, незвичайні підсвічники, чудернацькі головні убори та декор для приміщень.

Сувеніри у формі гарбузів, гарбузи-підсвічники та гарбузи-ліхтарики — справжній хіт продажів. Ціна, залежно від розміру (10–20 см), стартує від 80 грн до 200 грн та вище.

Досить великий попит спостерігається безпосередньо на атрибутику для декорацій — павутину, павуків і кажанів, паперові гірлянди й повітряні кульки. Найшвидше розкупають дрібний декор для інтер’єру більш низького цінового діапазону.

Цього року в мережі з’явилися тематичні новинки — чашки у формі черепу та тарілки з цікавими декоративними малюнками, які не залишилися без уваги покупців.

Асортимент цієї продукції мережа торговельних центрів «Епіцентр» представляє на полицях не раніше, ніж за місяць до Halloween.

«Найбільший попит на цю святкову групу з’являється посередині жовтня й інтенсивно росте до самого свята Halloween. Для цього свята традиційними кольорами в декорі є помаранчево-чорний та червоний кольори для створення святкової атмосфери своїх домівок, офісів. З кожним роком зростає зацікавленість у цих декораціях для прикрашення власних магазинчиків, кав’ярень і ресторанів приватними підприємцями», — розповідає керівник департаменту «Сад. Город» компанії «Епіцентр К» Олена Будова.

Також непогано купують аксесуари для дітей та дорослих: карнавальні костюми привидів та відьом, маски для обличчя, довгі капелюхи та ковпаки, обручі та інші незвичайні головні убори. Такі товари розкуповують приблизно за тиждень до свята.

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