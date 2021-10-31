Співробітники посольства США привітали Україну з Хелловіном і записали гумористичне відео, в якому згадали звіт про російську дезінформацію.

Ролик опублікований на сторінці посольства у фейсбуці.

На відео співробітник у костюмі білого орлана - птаха-символу США - починає ранок у відомстві. Він бере чашку кави і йде в кабінет до колеги. Дорогою він зустрічає інших працівників посольства - чоловіка в костюмі космонавта NASA і жінку, яка вбралася відьмою.

Після цього співробітник у костюмі орлана заходить в кабінет колеги - ліхтаря Джека (вирізана голова гарбуза), який п'є каву з чашки з написом "Stop Fake". "Орлан" вручає йому звіт щодо російської дезінформації.

"Про що звіт?", - питає ліхтар Джек.

"Російська дезінформація", - відповідає йому колега.

"Який жах!" - зазначає "Джек" із сокирою в руках.

Нагадаємо, у Харкові вирішили провести "Зомбіфест", скасований раніше через погіршення ситуації з коронавірусом.