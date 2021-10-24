Влада Харкова надумала таки провести "Зомбіфест", незважаючи на коронавірус

Скасований раніше через погіршення ситуації з коронавірусом у Харкові "Зомбіфест" вирішили все-таки провести. Присвячений Гелловіну фестиваль має відбутися 30-31 жовтня у міському парку Горького.

Речник парку Андрій Кравченко запевняє, що захід пройде з дотриманням усіх карантинних вимог, повідомляє Суспільне.

"Ми плануємо провести, але з дотриманням норм: ми закликаємо усіх бути у масках, дотримуватися, за можливості, соціальної дистанції, буде краще, якщо будуть люди вакциновані, час ще є", - каже Кравченко.

13 жовтня фестиваль вирішили скасувати, бо остерігалися введення "червоної" зони. Нині ж таких прогнозів немає, тому адміністрація парку разом із мерією вирішили провести фестиваль, який, за словами Кравченка, щороку відвідували десятки тисяч людей. У 2021 році, каже речник, на заходи парку ходить менша кількість людей.

З 10 жовтня Харків та Харківська область перейшли у "помаранчеву" зону епіднебезпеки. У "помаранчевій" зоні заборонено проведення масових заходів за участю більш як однієї особи на чотири квадратні метри площі будівлі або території.

13 жовтня у парку Горького скасували "Зомбіфест" через COVID. Тоді ж під час брифінгу віцемерка Світлана Горбунова-Рубан радила харків'янам під час свят сидіти вдома і пити чай.

21 жовтня Рубан зазначала, що у міськраді не планують посилювати обмежень, поки регіон перебуває у "помаранчевій" зоні.

23 та 24 жовтня у Харкові провели масові заходи - відкриття Скверу мислителів на Полтавському Шляху та Академії футболу на стадіоні "Металіст".

Учора на Харківщині виявили понад 1 508 випадків коронавірусу.