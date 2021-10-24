У Києві іноземець вчинив розбійний напад на автозаправну станцію на проспекті Валерія Лобановського, звідки його нещодавно звільнили.

Про це повідомили у столичній поліції.

Правоохоронці проаналізували відео з камер спостереження, які зафіксували злочин, обставини вчинення та напрямок руху нападника після скоєного.

“Ми встановили, що зловмисник орієнтувався у закладі, про що свідчить його впевнена поведінка під час вчинення злочину. Він зайшов до АЗС через службовий вхід, сльозогінним газом забризкав працівникам обличчя, вдарив касира та забрав із каси 85 тисяч п’ятсот гривень і втік”, – повідомили у поліції.

Пізніше було встановлено, що до вчинення злочину причетний колишній працівник закладу, якого нещодавно звільнили. Це – раніше не судимий 45-річний уродженець іншої держави.

За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 187 Кримінального кодексу України – розбій.

Поліцейські готують клопотання до суду щодо обрання фігуранту запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує від семи до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

“У рамках досудового розслідування ми перевіряємо причетність фігуранта до вчинення аналогічних злочинів, скоєних на території столиці”, – додав підполковник поліції Олександр Хальзєв.

Нагадаємо, поліцейські Бориспільщини затримали озброєного пістолетом чоловіка, який пограбував продуктовий магазин та обстріляв водія вантажівки.