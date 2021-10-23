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На Донбасі поранено двох українських воїнів

Ворог три рази порушив режим "тиші".

На Донбасі поранено двох українських воїнів
Фото: ukrinform.ua

З ранку суботи, 23 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Один раз ворог використав заборонені Мінськими домовленостями озброєння.

Неподалік Новозванівки окупанти вели вогонь з мінометів калібру 120 мм.

В напрямку Новогригорівки найманці двічі здійснили обстріли, застосовуючи протитанковий ракетний комплекс, гранатомети різних систем,  великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю. 

Внаслідок ворожих дій два військовослужбовця Об’єднаних сил дістали поранення. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров’я обох – задовільний.   

“Наші захисники відкривали вогонь у відповідь щоб змусити противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж п’ятниці, 22 жовтня у зоні бойових дій на Донбасі окупанти 13 разів порушили режим припинення вогню, двічі застосувавши заборонене Мінськими домовленостями озброєння. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, ще один зазнав бойового травмування.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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