Держспецзв'язку реформують до 2025 року

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення РНБО від 22 жовтня про Концепцію реформування Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Реформа триватиме до 2025 року та буде реалізована у два етапи. Перший розпочнеться в січні 2022.

Голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь відзначив, що метою Концепції є реформування та розвиток Служби як сучасного органу, який забезпечує високоякісний захищений урядовий зв’язок і кіберзахист органів державної влади та критичної інфраструктури. Це передбачає запровадження уніфікованої системи планування та управління ресурсами на основі сучасних європейських та євроатлантичних підходів.

Ключовими результатами реалізації Концепції є:

- забезпечення надання надійного, безпечного та своєчасного спеціального зв’язку в мирний час, в умовах надзвичайного стану і в особливий період;

- посилення демократичного цивільного контролю за діяльністю Служби та підвищення рівня довіри суспільства до її діяльності;

- розширення функціональних можливостей Національної телекомунікаційної мережі, що дасть можливість забезпечити інтеграцію наявних систем спеціального зв’язку та уніфікацію захищених електронних комунікацій різних державних органів у загальному безпековому контурі з використанням сучасних цифрових технологій;

- розширення напрямів співробітництва з Організацією Північноатлантичного договору з метою набуття повноправного членства України в НАТО та забезпечення виконання національних зобов’язань щодо акредитації з питань безпеки національних комунікаційно-інформаційних систем, у яких обробляється інформація НАТО, з обмеженим доступом;

- впровадження механізмів державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки;

- розгортання системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури;

- захист національних інтересів у сфері безпеки та оборони, зниження ймовірності негативного впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на телекомунікаційну складову системи управління державою, забезпечення кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інфраструктури, зменшення втрат особового складу, озброєння та військової техніки;

- реформування організаційної структури Держспецзв’язку, дерегулювання та спрощення окремих процедур;

- підвищення ефективності виконання покладених на Службу завдань;

- забезпечення на належному рівні підготовки фахівців із захисту інформації, кіберзахисту (кібербезпеки);

- гарантування належного матеріального забезпечення особового складу Служби;

- підвищення надійності, оперативності доставки кореспонденції, що містить відомості, які становлять державну таємницю, та/або службову інформацію, офіційної кореспонденції та дипломатичної пошти;

- підвищення престижу служби в Держспецзв’язку.

“Всі заходи в межах реалізації стратегії дадуть змогу підвищити інституційну спроможність, а також оптимізувати організаційну структуру Держспецзв’язку”, – наголосив Щиголь.