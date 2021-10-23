У справі про спробу підпалу будинку Ігоря Жовкви повідомили про підозру двом особам

У справі про спробу підпалу будинку заступника голови Офісу Президента України Ігоря Жовкви повідомлено про підозру двом особам.

Про це йдеться на сторінці Київської міської прокуратури у соцмережі Facebook.

Їм повідомлено про підозру в умисному пошкодженні майна шляхом підпалу та у вчиненні хуліганства (ч. 2 ст. 194, ч. 2 ст. 296 КК України).

“Згідно з матеріалами слідства, один з підозрюваних, 20-річний мешканець столиці, отримав через месенджер “Telegram” замовлення на підпал вказаного будинку. За виконання замовлення, підозрюваному, з його слів, пообіцяли заплатити 7 тисяч доларів США. До здійснення злочину чоловік залучив свого знайомого – 25-річного жителя Черкаської області, якому пообіцяв у якості винагороди віддати частину цієї суми”, – йдеться у повідомленні.

Зловмисники приготували три пляшки із “коктейлем Молотова” та в ніч на 22 жовтня прибули до місця вчинення злочину у Дарницькому районі столиці. Спочатку вони нанесли фарбою на паркані будинку образливі написи. Поки один з чоловіків спостерігав за обстановкою, інший підпалив пляшку з “коктейлем Молотова” та кинув її через паркан на територію будинку.

Під час спроби підпалити другу пляшку зловмисника помітили сторонні особи. Він намагався втекти, однак “за гарячими слідами” його затримали правоохоронці. Згодом правоохоронці затримали і його спільника.

Обставини кримінального правопорушення, а також інші особи, які до нього причетні, встановлюються. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Досудове розслідування здійснюється Дарницьким управлінням поліції у Києві.

Нагадаємо, що у вересні невідомі особи вчинили замах на вбивства першого помічника президента України Сергія Шефіра. Володимир Зеленський вважає, що замах є тиском на нього.