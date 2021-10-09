Засідання комісії з обрання керівника САП не відбулося

Засідання комісії з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не відбулося у суботу, 9 жовтня через відсутність кворуму.

Про це голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін написав у соцмережі Facebook.

За його словами, “не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь”.

“Зеленський/Єрмак показово плюють на зобов'язання зі спільного листа президентів США і України. В четвер в Україні була Робін Данніган – основнаосновна дипломат в команді Блінкена, яка відповідає за Європу і Євразію. Вона наголосила ОП на критичності виконання зобов’язань, взятих Зеленським в спільному з Байденом листі. Першим в графіку пунктом в тому листі – САП. Українська влада на найвищому рівні пообіцяла, що все буде тіп-топ”, – написав Шабунін.

Данніган зі свого боку підтвердила готовність американців виконувати свою частину зобов’язань.

“Сьогодні – на другий день після її від’їзду – Єрмаковські члени комісії (обрані Радою) зірвали ключовий етап конкурсу – практичне завдання. Не з’явилися контрольовані ОП члени: Олена Бусол, Андрій Гуджал, Євген Соболь. Дату практичного завдання комісія визначила завчасно, було зроблено купа протокольної і підготовчої роботи, приїхали обидва фіналіста… Я не знаю, який план в Зеленського, але в США це буде сприйнято як свідомий і продуманий плювок в обличчя Блінкену особисто”, – додав Шабунін.

Він зазначив, що державний секретар США “точно розповість Байдену, коли прийматиметься якесь важливе рішення по Україні”.

“Зрив конкурсу щодо обрання керівника САП стане відправною точкою критичних проблем в стосунках з США. І справа не в САП. Справа в неспроможності президента України дотримуватися власних зобов’язань. Цю неспроможність, до речі, бачить не лише американський естеблішмент. Її бачать еліти усіх провідних столиць Світу. Хто захоче мати серйозні справи з президентом, неспроможним дотримуватися власних зобов’язань?”, – додав голова правління "Центру протидії корупції".

Нагадаємо, 27 вересня після двомісячної перерви відбулося засідання Конкурсної комісії, яка має обрати нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника.

Претендентами на посади є детектив НАБУ Олександр Клименко та прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк.

20 січня 2021 року в САП було оголошено конкурс на зайняття вакантних посад заступника Генерального прокурора – керівника САП; заступника керівника САП та начальника одного з відділів. Голова конкурсної комісії Катерина Коваль казала, що останній етап відбору має закінчитись до кінця літа, але на початку серпня директор НАБУ Артем Ситник заявив, що конкурс поставили на паузу.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький.

Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.