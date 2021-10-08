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Порошенко: результатом Саміту Україна-ЄС має бути ефективна протидія "Північному потоку -2"

На думку експрезидента, голова Комітету з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе має бути включена до складу делегації на саміті.

Порошенко: результатом Саміту Україна-ЄС має бути ефективна протидія "Північному потоку -2"
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко закликав владу приділити особливу увагу майбутньому Саміту Україна-ЄС, який відбудеться 12 жовтня. Порошенко наголосив, що Саміт має забезпечити практичні результати і зміцнити українські позиції.

«Є речі, які точно об’єднують українське суспільство. Якщо в 2014 році інтеграцію до ЄС підтримувала третина України, то на сьогодні абсолютна більшість українського народу – за європейську інтеграцію. Я пишаюся тим, що нашій команді вдалося внести зміни до Конституції, де інтеграція до ЄС і НАТО стала обов’язковою для всіх гілок влади», – нагадав п’ятий президент.

«Я хочу наголосити, що прориви в нашій інтеграції були саме на саміті. Це було і укладення Угоди про асоціацію, включаючи поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі, і про нові напрями секторальної інтеграції, і про безвіз, який здавався абсолютно неймовірним», – зазначив Порошенко.

«Дуже важливо, щоб ми приділили особливу увагу цьому Саміту. Дуже шкода, що уряд не цікавить думка всієї Верховної Ради щодо бачення результатів, які треба досягнути на саміті. А це має бути спільна протидія Північному потоку – 2. Це має бути посилення санкцій проти Російської Федерації. Це мають бути спільні і узгоджені дії проти зимового реваншу, на який зараз розраховує Кремль», – наголосив Петро Порошенко.

Він вважає, що голова Комітету з питань інтеграції до ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе має бути включена до складу делегації на саміті.

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