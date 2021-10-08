15 народних депутатів фракції "Слуга народу" вийшли з партійного чату після того, як Галина Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова словами "одним ворогом менше".

Про це журналістам в кулуарах повідомив один з таких депутатів Олександр Качура, інформує спеціальна кореспондентка LB.ua.

"Якщо в чаті таке починають писати, то, вважаю, він не потрібен. Вирішувати якісь питання ми можемо тут, у залі", - зазначив Качура.

Також чат полишили депутати Ірина Верещук, Богдан Яременко та інші.

Щодо покарання Третякової, то народний депутат вважає, що це не може обійтися вибаченням. Він назвав висловлювання колеги аморальними.

Як повідомляли, керівники парламентських фракцій вимагають зняти Галину Третьякову з посади голови комітету з питань соціальної політики і захисту ветеранів, а також відсторонити нардепку від п’яти сесійних засідань.