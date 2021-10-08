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Нобелівську премію миру отримали журналісти

Лауреатами стали Марія Ресса з Філіппін та Дмитро Муратов з Росії.

Нобелівську премію миру отримали журналісти
Фото: nobelprize.org

Нобелівську премію миру отримали журналісти Марія Ресса з Філіппін та Дмитро Муратов з Росії "за зусилля, спрямовані на захист свободи вираження думок, що є передумовою демократії і міцного миру".

Про це повідомляється на сайті Нобелівського комітету.

Марія Ресса є засновницею сайту Rappler, який займається журналістськими розслідуваннями у Філіппінах, а Муратов - головний редактор "Нової газети".

"Вільна, незалежна журналістика, що базується на фактах, служить захистом від зловживання владою, брехні та воєнної пропаганди. Нобелівський комітет упевнений, що свобода вираження поглядів та свобода інформації допомагають формувати поінформоване суспільство. Ці права є головними передумовами демократії та захисту від війни і конфліктів. Присудження Нобелівської премії миру Марії Рессі та Дмитру Муратову має на меті підкреслити важливість збереження та захисту цих основних прав", - йдеться на сайті комітету.

У понеділок, 11 жовтня, буде оголошено останнього лауреата Нобелівської премії миру - з економіки.

Нагадаємо, що у 2020 році Нобелівську премію миру отримала Всесвітня продовольча програма ООН.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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