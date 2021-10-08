Microsoft попередив про посилення загрози з боку російських хакерів

Росія стає дедалі агресивнішою і результативнішою в проведенні кібератак проти США та інших країн. На хакерів, пов'язаних з російською державою, припадає 58% від загальної кількості кібератак на інші країни. При цьому атаки успішні майже в третині випадків.

Про це йдеться у звіті компанії Microsoft про цифрову безпеку за 2021 рік, передає Голос Америки.

"Базовані в Росії угруповання зміцнили свої позиції як серйозна загроза для глобальної цифрової екосистеми", - наголошується у звіті.

Microsoft попереджає, що російські хакери вміють адаптуватися до нових умов і навчилися ефективніше використовувати інструменти з відкритим вихідним кодом, "що ускладнює їх виявлення".

У компанії також повідомили, що найчастіше атаки російських хакерів спрямовані проти США. На другому і третьому місцях - Україна і Великобританія.

Експерти вважають, що останнім часом увага зміщується на збір розвідувальної інформації. Більше половини російських атак зараз націлені на відомства, пов'язані із зовнішньою політикою, національною безпекою або обороною. Роком раніше на такі атаки припадало лише 3%.

За даними Microsoft, після Росії найбільша кількість кібератак відбувається з Північної Кореї, Ірану та Китаю. Згідно зі звітом кібератаки Китаю зосереджені переважно на зборі розвідданих.

В останні тижні у США кілька високопоставлених офіційних осіб висловили стурбованість з приводу зростаючої загрози кібератак, особливо з боку інших країн.

Як повідомляли, СБУ за місяць заблокувала понад 50 кібератак проти органів держвлади України.