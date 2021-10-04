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СБУ за місяць заблокувала понад 50 кібератак проти органів держвлади України

Хакери найчастіше використовують метод "грубої сили".

СБУ за місяць заблокувала понад 50 кібератак проти органів держвлади України
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ протягом вересня нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, стверджується на сайті служби.

У серпні таких атак було 43.

За даними силовиків, хакерські атаки вдалося виявити завдяки аналізу більше 33 тис. критичних інцидентів у сфері інформаційної безпеки країни.

Основними видами кібератак були:

  • з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
  • спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
  • атаки на вебдодатки (Web App Attack);
  • шкідливе програмне забезпечення (Malware).

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав оновлену Стратегію кібербезпеки України.

Вона містить перелік викликів і загроз, які стоять перед Україною в сфері кібербезпеки, пропонує основи розвитку національної системи захисту від кіберзагроз, визначає основні пріоритети і стратегічні цілі забезпечення кібербезпеки України, а також напрямки зовнішньополітичної діяльності і стратегічні завдання, які стоять перед державою в зазначеній сфері.

Також Зеленський підписав указ про створення в Україні кібервійськ в структурі Міністерства оборони.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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