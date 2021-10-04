СБУ за місяць заблокувала понад 50 кібератак проти органів держвлади України

Ситуаційний центр забезпечення кібербезпеки СБУ протягом вересня нейтралізували 53 кібератаки на інформаційні системи органів державної влади, стверджується на сайті служби.
За даними силовиків, хакерські атаки вдалося виявити завдяки аналізу більше 33 тис. критичних інцидентів у сфері інформаційної безпеки країни.
Основними видами кібератак були:
- з'єднання з командно-контрольними серверами (C&C Server);
- спроби отримання несанкціонованого доступу (Brute Force Attack);
- атаки на вебдодатки (Web App Attack);
- шкідливе програмне забезпечення (Malware).
Нагадаємо, що у серпні 2021 року президент Володимир Зеленський підписав оновлену Стратегію кібербезпеки України.
Вона містить перелік викликів і загроз, які стоять перед Україною в сфері кібербезпеки, пропонує основи розвитку національної системи захисту від кіберзагроз, визначає основні пріоритети і стратегічні цілі забезпечення кібербезпеки України, а також напрямки зовнішньополітичної діяльності і стратегічні завдання, які стоять перед державою в зазначеній сфері.
Також Зеленський підписав указ про створення в Україні кібервійськ в структурі Міністерства оборони.