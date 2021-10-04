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Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим

Разумков вівдмовив у проведенні голосування за пропозиції СН до порядку денного. 

Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Разумковим
Фото: facebook/Слуга Народу

Голови парламентських комітетів від "Слуги народу" покинули засідання погоджувальної ради на чолі зі спікером Дмитром Разумковим.

Таким чином вони висловили недовіру організації роботи Голови Верховної Ради. Про це на спільному брифінгу заявив народний депутат "Слуги народу" Микита Потураєв, передає кореспондент LB.

"Погоджувальна рада має працювати на користь України, а не просто для задоволення чиїхось політичних амбіцій", — сказав він.

Галина Третьякова — голова Комітету з соцполітики долала, що "відповідно до Регламенту, погоджувальна рада має бути робочим та не політичним органом... Фракція напрацювала свій порядок денний... Неможливо затримувати реформи, не включати у порядок денний законопроєкти. Історія України знає, що кожен голова парламенту або сам намагався узурпувати владу, або був використаний олігархічними силами, щоб парламенту був нав’язаний свій порядок денний. Поки «Слуги народу» в парламенті, порядок денний буде за хід реформ", – сказала вона.

На погоджувальній Раді Разумков прокоментував пропозиції СН до розкладу пленарних засідань.

"Слід зауважити, що запропоновані пропозиції суперечать статті 24 Регламенту Верховної Ради України, тому що проєкт розкладу пленарних засідань сформовано на тиждень. Відповідно, він готується Апаратом ВР на місяць за поданням не фракцій, а комітетів, ТСК. Всупереч вимогам Регламенту, пропонований проєкт розкладу пленарних засідань не містить дати надання законопроєктів народним депутатам України... У пропозиціях фракції не передбачено розгляд проєктів постанов про скасування рішення. З 82 запропонованих до розгляду питань тільки 11 не враховані в проєкті розкладу засідань. Зробивши аналіз законопроєктів, які не були включені, слід зазначити, що станом на 30 вересня такі законопроєкти як 5881, 5881-1, 6052, 5459-1, 4547, 5695 не можуть бути внесені на розгляд ВР, оскільки не опрацьовані профільними комітетами та неготові до розгляду", – заявив він.

Разумков додав, що 3802 2 лютого був знятий з розгляду, тому не може бути внесений на розгляд. Також у проєкті міститься проєкт 59-1, номер якого взагалі відсутній.

"Виходячи з наведеного, я не можу поставити на голосування вашу пропозицію, і ставлю на голосування пропозицію доручення Апарату разом з комітетами опрацювати пропозиції фракції "Слуга народу" та по можливості внести до засідань відповідні корективи", – заявив Разумков главі партії СН Олександрові Корнієнкові.

За цю пропозицію голосів не набралося. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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