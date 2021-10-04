​Кулеба анонсував "кілька проривних рішень" на саміті Україна - ЄС

"Ми вимагаємо надати нам європейську перспективу. Але треба реалістично оцінювати".

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на саміті Україна - Євросоюз 12 жовтня буде ухвалено кілька проривних рішень.

Про це він сказав у інтерв'ю "Інтерфаксу-Україна".

"Буде кілька конкретних проривних рішень, які стосуватимуться нашої практичної інтеграції. Ця інтеграція принесе конкретні економічні вигоди для українського бізнесу і громадян. Ми, безумовно, тиснемо на ЄС, вимагаємо надати нам європейську перспективу. Але я думаю, що треба реалістично оцінювати фінал боротьби і готовність ЄС до включення саме цього положення на саміті 12 жовтня. Тим не менш, ми будемо боротися за це", - сказав Кулеба.

Саміт відбудеться у Києві.

Нагадаємо, що рік тому на саміті Україна - ЄС було підписано три угоди з Європейською комісією і три угоди з Європейським інвестиційним банком щодо фінансування різних проектів.