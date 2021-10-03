У справі Шефіра викликано "багато людей з дуже відомими іменами", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на брифінгу у Трускавці повідомив, що у справі замаху на його першого помічника Сергія Шефіра до правоохоронних органів викликали багато людей з "дуже відомими іменами".

"Був замах на вбивство, це 100% інформація. Є багато деталей, які я не маю права, поки йде слідство, розповсюджувати. Я вважаю, що виконавців знайдуть. Я не можу говорити про замовників, там іде слідство. Багато людей викликані, я знаю, з дуже відомими іменами. З кимось із них спілкувався Сергій (Шефір, - ред.), когось знав, когось підозрює - я не знаю. Багато людей викликано у відповідні правоохоронні органи", - розповів президент.

Зеленський зазначив, що йому доповідають про деякі деталі розслідування, тому в нього і є впевненість, що виконавців знайдуть.

Відповідаючи на питання, чи правда, що Шефір часто зустрічався з олігархами, Зеленський сказав, що йому відомо лише про зустрічі з Ахметовим. За його словами, це відбувалося в зв'язку з "кількома складними моментами", серед яких Добропілля (шахти підприємства "Добропіллявугілля", яке холдинг Ахметова контролював з 2011 року, а в січні 2021-го офіційно передав його державі, - ред.), багато енергетичних моментів і вугільних проблем.

"З іншими я не знаю, чи він зустрічався. Чи викликали їх? Мені здається, я не маю права говорити про це, чесно", - зазначив президент.

Нагадаємо, замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь".

Як заявив Шефір журналістам у Трускавці, він є "радником президента в класичному значенні" і доступу до секретних документів не має.