План трансформації країни: на Донбасі побудують два нові аеропорти

Також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем.

Важливою складовою трансформації України є питання Донбасу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час брифінгу у Трускавці, відповідаючи на запитання про план трансформації країни.

За його словами, багато інвесторів переймаються тим, що сході України триває війна. “І їм потрібно показувати, що держава розвивається. Тому будується інфраструктура на Донбасі. І щоб люди на тимчасово окупованих територіях бачили різницю”, – сказав Президент.

Він зазначив, що на Донбасі заплановано побудувати ще два аеропорти, які будуть тимчасовою альтернативою летовищам в окупованих Донецьку та Луганську.

Зеленський зауважив, що також уже знайдено майданчик для аеропорту, який забезпечить авіасполучення з Маріуполем, адже в самому місті будувати летовище не можна через питання безпеки.

Крім того, за словами Володимира Зеленського, складною є ситуація з шахтами Донбасу.

“Зрозуміло, що вони збиткові, але тут питання людей. Потрібно або дати їм альтернативу, або модернізувати ці шахти. Є така проблема й у Львівській області. Ми над цим працюємо”, – сказав він.

Нагадаємо, “Слуги народу” мають оприлюднити напрацювання до Плану трансформації України. Формат трансформації держави вибудувано за різними напрямками.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту в США взяв участь у презентації плану. За його словами, він передбачає понад 80 проєктів загальною вартістю 277 млрд.

Детальніше про план трансформації країни читайте у статті Lb.ua “План трансформації України: що показував у США Володимир Зеленський”.