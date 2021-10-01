Минулого року Епіцентр запустив грандіозний проєкт «Мільйони добрих справ» для підтримки малого та середнього бізнесу. У підсумку було обрано 21-го переможця, які отримали понад 10 млн грн на розвиток власного бізнесу.

Минув рік і в компанії вирішили побувати у підприємців, щоб з’ясувати, як вони створили та розвивають власну справу. Лікар, священник, підприємець, волонтер, коваль – усіх їх об’єднала одна мета – виграти грант від Епіцентру, щоб розпочати чи розвинути власну справу. Всі вони були впевнені в своїх силах і зробили крок назустріч мріям, подавши заявки до проєкту «Мільйони добрих справ».

«Епіцентр дав нам можливість випередити плани на рік вперед. Дав кошти на реалізацію моєї мрії. Я знав, що виграю. Відчував. І справді отримав грант у півмільйона гривень», - розповідає один з переможців, лікар-реабілітолог і власник салону здоров’я та краси Ярослав Герилів з міста Винники на Львівщині. Уже рік він успішно працює у власному салоні. Грантові кошти дозволили йому обладнати сольову кімнату, придбати дороге обладнання для ударно хвильової терапії та лазерної епіляції, апаратуру для фізкабінету тощо.

Як зазначає директор з реклами та маркетингу Епіцентр Ірина Шинкаренко, в минулому році малий та середній бізнес в Україні опинився у важкому становищі через пандемію коронавірусу та жорсткі карантинні обмеження, тисячі людей втратили робочі місця. «Саме тому «Епіцентр» вирішив реалізувати проєкт, який надихнув вийти з кризи чи розпочати власну справу. Минув рік і ми бачимо результати нашого проєкту. Переконані, що нам вдалося досягти поставлених цілей. Двадцять один підприємець, отримавши грант, зміг започаткувати чи розвинути справу свого життя. І ми дуже радіємо разом з нашими переможцями», - говорить Шинкаренко.

Олег Богак, вчитель та священик із селища Старі Кривотули Івано-Франківської області, потрапив до першої десятки фіналістів проекту «Мільйони добрих справ» від Епіцентру. Він перейняв любов до бджільництва від своїх дідуся та батька і мріяв про повноцінну пасіку. Реалізувати цю мрію допомогли кошти від Епіцентру. Завдяки гранту родина вдвічі збільшила свою пасіку, придбала 37 нових вуликів з поліуретану, платформу для перевезення вуликів, станок з обробки деревини, систему для пакування вуликів, медогонку та інше обладнання. Тепер Олег із сім’єю має улюблену справу, яка приносить справжнє задоволення.

Виробництво меблів, виготовлення дизайнерського взуття, питні автомати, равликова ферма, ковані вироби, вирощування печериць, селекція елітних порід кіз – в ці та інші справи могли вкласти отримані від Епіцентру кошти переможці проекту «Мільйони добрих справ». Проте вони переймаються не лише власними прибутками, а й взяли на себе соціальну місію. Наприклад, Павло з Волновахи Донецької області забезпечує містян питною водою через спеціальні апарати, бо бачив як в період окупації люди залишались без води. Бджоляр ділиться медом з пасіки з нужденним людьми, а власниця равликової ферми на Хмельниччині проводить безкоштовні екскурсії дітям.

«Люди, не сидіть на місці. Завжди користуйтеся шансом, який вам підкидає доля» -, радить власниця равликової ферми Альона Шибунько з Хмельницького. Хтось інший буде досягати успіху, поки ви будете сидіти на дивані. Вірте в себе, в свою велику ідею. І світ повірить у вас».

Довідка: Епіцентр в минулому році запустив Всеукраїнський проєкт «Мільйони добрих справ», в якому взяли участь понад 1,3 тис українських підприємців-початківців. Щоб отримати шанс на кошти для власної справи, покупці мережі «Епіцентр» заповнювали грантову заявку, у якій описували свою бізнес-ідею, план її реалізації та кошторис в межах грантової суми. З поміж усіх заявок було обрано 40, які потрапили у півфінал. Переможців визначало експертне журі на основі відеопрезентацій півфіналістів та захисту бізнес-проєктів. Таким чином, кожен із 20 переможців отримав до 500 тис. гривень на розвиток власної справи. Також був обраний переможець у номінації «Приз глядацьких симпатій», якого обрали глядачі ю-туб програм проєкту.