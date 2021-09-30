Поїзд Київ - Перемишль відновить курсування з 10 жовтня

Маршрут не працював з березня 2020 року через коронавірус.

"Укрзалізниця" оголосила про відновлення залізничного сполучення з Польщею за маршрутом Київ - Перемишль. Квитки почнуть продавати з 1 жовтня, а перший за півтора роки поїзд вирушить за маршрутом у неділю 10 жовтня.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Поїзд "Інтерсіті+" буде складатися з вагонів виробництва Hyundai Rotem.

Залізничне сполучення між Україною та Польщею було призупинене на початку пандемії коронавірусної хвороби - у березні 2020 року.

На той час між Україною та Польщею курсували два швидкісні поїзди №705/716 та №715/706 Київ - Перемишль, пасажирські поїзди №36 Одеса - Перемишль, №67 Київ - Варшава, №51 Львів - Вроцлав, а також безпересадочні вагони Київ - Вроцлав.