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Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про створення в МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Мета такого кроку - більш ефективна комунікація в справі захисту підприємців.

Про це він заявив під час зустрічі з представниками Верховної Ради та бізнесу, повідомляє пресслужба МВС.

"Я прийняв рішення про створення у структурі МВС Офісу з питань захисту бізнесу. Його координуватиме радник Антон Геращенко. Відповідальним за захист бізнесу буде перший заступник Євгеній Єнін. Від Нацполіції в Офіс увійдуть - голова НПУ Ігор Клименко та заступник керівника Головного слідчого управління НПУ Сергій Пантелєєв. Загальний контроль за роботою цієї структури лишаю за собою", - сказав він.

За словами Монастирського, МВС має стати центром підтримки та захисту бізнесу. Але це можливо лише за умови тісної співпраці МВС, парламенту та підприємців.

"Я бачу для себе декілька напрямків, над якими ми маємо попрацювати у боротьбі з нелегальним ринком. Це детінізація ринку тютюну, спирту та пального. За оцінками експертів, мільярди гривень бюджет недоотримує, бо велика частина цього ринку перебуває у тіні. Це протидія рейдерству. Також боротьба з контрабандою та корупцією у правоохоронній сфері. Четвертим пунктом лишається боротьба з контрафактною продукцією, порушенням авторських прав. Цей напрямок дуже впливає на несплату податків. Ми розуміємо, що правоохоронна система може надіслати потужний сигнал, що порушувати закон не можна", - сказав Монастирський.

Міністр підкреслив, що коли вдасться захистити бізнес на належному рівні, тоді і вдасться привабити інвестиції, а це за собою понесе збільшення податків.