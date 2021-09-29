У посвідченні водія з'являться нові позначки

Відтепер замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія зазначатимуться коди, що використовуються у водійських документах в ЄС.

В Україні набрали чинності зміни, регламентовані постановою Кабінету Міністрів № 1007, спрямовані на впровадження єдиного типового посвідчення водія, що відповідає європейським вимогам. Вони стосуються відображення інформації про обмеження у керуванні транспортним засобом.

Про це повідомляє пресслужба Головного сервісного центру МВС у Facebook.

"Відтепер замість піктограм (наприклад, окуляри) на посвідченні водія зазначатимуться коди, що використовуються у водійських документах в ЄС", - йдеться у повідомленні.

Крім того, уряд запровадив зміни і за напрямком підготовки водіїв транспортних засобів. Зокрема, з 28 вересня одночасне відкриття двох категорій відбуватиметься шляхом складення іспитів лише за вищою із них (крім категорій B1, B, BE).

"Наприклад, при відкритті категорій С та С1 теоретичний та практичний іспити складаються тільки за категорією С", - пояснили в управлінні.

Водночас, якщо водія, який має декілька відкритих водійських категорій, було позбавлено права керування, повернути посвідчення водія після закінчення терміну позбавлення він зможе, склавши в сервісному центрі МВС теоретичний та практичний іспити лише за вищою категорією.

Разом з тим, при відкритті нижчої категорії або категорії з причепом (ВЕ, В1Е, СЕ, С1Е, DE, D1E) водіям більше не потрібно буде надавати додаткові документи, що підтверджують навички керування — вони підтверджуватимуться за посвідченням водія.

Також цими змінами збільшено термін чинності результату успішно складеного теоретичного іспиту у сервісному центрі МВС: відтепер він діятиме 2 роки, але не довше, ніж термін дії свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв транспортних засобів.