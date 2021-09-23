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Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра

За інформацією експертів, загалом в транспортний засіб влучило 18 куль.

Всі, хто був в авто, мали загинути: Геращенко розкрив нові деталі замаху на Шефіра
Антон Геращенко
Фото: mvs.gov.ua

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко заявив, що за задумом зловмисників, Сергій Шефір та всі, хто були з ним в машині, мали загинути.

Як повідомляє пресслужба МВС, про це він розповів в програмі "Право на владу".

"Організатори і кілери обрали таке місце поруч з будинком першого помічника президента, де дорога погано проглядається, є ліс, а також поворот, а, отже, автомобіль має пригальмувати. Місце, з якого стріляли, вже встановлено. Завдання вбивці - було першочергово вразити водія, таким чином змусити його пригальмувати, щоб авто з’їхало в кювет, а вбивця закінчив свою справу і вистрілив у жертву. Тому перші постріли були в передню частину автомобіля", - повідомив Геращенко.

Він уточнив, що після того, як перші кулі потрапили в авто, водій натиснув на гальма, але Сергій Шефір крикнув водію "жени", і завдяки тому, що транспорт пришвидшився, інші кулі потрапляли вже в кузов автомобіля та колесо.

За інформацією експертів, загалом в транспортний засіб влучило 18 куль.

Наразі слідство вважає, що метою замаху було – залякати команду глави держави, наголосив Геращенко.

Радник міністра додав, що наразі поліція Київщини разом із Національною гвардією України та працівниками ДСНС обстежують понад 430 гектарів лісу, відпрацьовують найближчі до місця скоєння злочину населені пункти та відеокамери.

Замах на Шефіра стався близько 10 години ранку 22 вересня на автомобільній дорозі, що веде до Києва, коли помічник президента їхав на роботу. Невідомі зловмисники випустили в автомобіль, де знаходився Шефір, автоматну чергу. Три кулі попали у водія політика, але сам він не постраждав.

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія припустив, що замах на Шефіра міг бути "привітом" Зеленському. Сам президент назвав замах на свого помічника "проявом слабкості" і пообіцяв "сильну відповідь". Водночас Зеленський визнав, що не знає замовників цього замаху. Пізніше президент додав, що це - тиск саме на нього і наголосив, що "впливати на нього неможливо".

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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