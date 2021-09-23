Керівнику окупаційної адміністрації Макіївки заочно повідомили підозру в сепаратизмі

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику окупаційної адміністрації Макіївки Сергію Голощапову.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

Голощапов до окупації працював директором з виробництва ТОВ "ВКП Алвема", а з січня 2015 року очолив один з районів Макіївки. У травні 2019 року його підвищили до керівника окупаційної адміністрації усього міста.

"Виконуючи покладені на нього обов’язки, підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки", - йдеться в повідомленні.

Діяльність Голощапова кваліфікували як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, що останнім легальним міським головою Макіївки був Олександр Мальцев. Він склав повноваження у травні 2014 року, коли місто вже захопили підтримувані Росією бойовики.