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Керівнику окупаційної адміністрації Макіївки заочно повідомили підозру в сепаратизмі

Голощапову інкримінують ст.110 Кримінального кодексу.

Керівнику окупаційної адміністрації Макіївки заочно повідомили підозру в сепаратизмі
Фото: makeyevka.ru

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру керівнику окупаційної адміністрації Макіївки Сергію Голощапову.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донецької області.

Голощапов до окупації працював директором з виробництва ТОВ "ВКП Алвема", а з січня 2015 року очолив один з районів Макіївки. У травні 2019 року його підвищили до керівника окупаційної адміністрації усього міста.

"Виконуючи покладені на нього обов’язки, підозрюваний забезпечує реалізацію у м. Макіївці функцій місцевої влади, узурпованої окупантами. Зокрема, бере участь у проведенні мобілізаційної роботи із залученням населення до складу незаконних збройних формувань, формує так званий місцевий бюджет та пропагує ідеї, спрямовані на створення позитивного іміджу псевдореспубліки", - йдеться в повідомленні.

Діяльність Голощапова кваліфікували як посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України).

Нагадаємо, що останнім легальним міським головою Макіївки був Олександр Мальцев. Він склав повноваження у травні 2014 року, коли місто вже захопили підтримувані Росією бойовики.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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