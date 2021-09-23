Дочку депутата Полтавської облради викрали заради викупу в 10 біткойнів

Служба безпеки України заявила, що злочинці викрали дочку одного з депутатів Полтавської обласної ради і вимагали викуп за неї.

На сайті СБУ та Офісу генерального прокурора повідомляється, що організатором викрадення був чоловік, який перебуває за ґратами в Київському СІЗО в очікуванні суду. Його обвинувачують у вчиненні умисного вбивства з особливою жорстокістю.

Незважаючи на позбавлення волі, чоловік розробив план та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради. Він нібито підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував йому винагороду в розмірі 100 тис. доларів.

Фото: gp.gov.ua

Викуп за дочку депутата мав становити 470 тис. доларів (за даними Офісу генпрокуратури - 10 біткойнів). Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець в криптовалюті.

Викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через телеграм або мережу даркнет, але їх все одно вдалося знайти.

Двом підозрюваним інкримінували ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) КК України. Їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.

Нагадаємо, що на початку вересня стало відомо про судовий розгляд кримінальної справи щодо співробітника кібердепартаменту СБУ. Він разом з двома ймовірними спільниками підозрюється у катуванні підприємця заради 7 біткойнів.