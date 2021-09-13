Співробітника кібердепартменту СБУ зі спільниками підозрюють у катуванні підприємця заради 7 біткойнів

Співробітник Служби безпеки України та двоє його спільників, які в Києві викрали підприємця і вимагали у нього 40 тис. євро і 1,6 млн грн, постануть перед судом.

Як повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, скеровано до суду обвинувальний акт стосовно групи осіб, до складу якої входив оперативний співробітник центрального апарату СБУ, за фактом вчинення ними незаконного позбавлення волі потерпілого та вимагання у нього грошових коштів (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189 КК України).

Встановлено, що у лютому 2020 року троє осіб, представившись співробітниками СБУ, незаконно позбавили волі підприємця, силоміць утримуючи в автомобілі. Вони вимагали у потерпілого переказати 40 тис. євро та 1,6 млн грн на зазначений рахунок.

При цьому погрожували йому та близьким родичам вбивством, застосуванням насильства, заподіянням тяжких тілесних ушкоджень, а також притягненням до кримінальної відповідальності за сфальсифікованим обвинуваченням у фінансуванні тероризму та незаконному зберіганні бойових припасів.

Викрадачі примусово вклали до рук потерпілого бойову гранату "Ф-1", яку погрожували використати як доказ у сфальсифікованому кримінальному провадженні стосовно нього.

"Крім того, після розкриття злочину оперативний співробітник СБУ, будучи чинним військовослужбовцем, з метою переховування від органів досудового розслідування у лютому – березні 2021 року симулював захворювання на COVID-19 та перебування на самоізоляції і не з’явився за місцем несення служби, чим ухилився в умовах особливого періоду від несення обов’язків військової служби упродовж 14 днів (ч. 3 ст. 409 КК України)", - зазначають в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Головного слідчого управління ДБР за оперативного супроводу співробітників Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Наразі оперативного співробітника СБУ усунуто від займаної посади. У період з березня по липень 2021 року до вказаного військовослужбовця був застосований запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який у подальшому суд змінив на заставу.

За даними Центру протидії корупції, інцидент стався торік 1 жовтня у центрі Києва. Зловмисники підбігли до підприємця та заштовхали його до салону автомобіля “Volkswagen Т5”, забрали в нього ключі від квартири та IPhone. Після цього двоє з них направилися до квартири, за допомогою погроз отримавши паролі від телефону. У квартирі вони забрали два ноутбуки та планшет.

Після цього підприємця привезли до лісу поблизу Паркової дороги у Києві. Протягом 1,5 години його били тупими твердими предметами.

Згодом у бізнесмена "попросили" 80 тисяч доларів. Він погодився та зателефонував дружині. Вона з електронного гаманця перерахувала на вказані реквізити 7 біткойнів (BTC), які станом на день та час транзакції коштували 80 000 доларів.

"Після цього старший оперуповноважений з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБ України Волков B.C. склав рапорт про затримання чоловіка на Майдані Незалежності в Києві як особи, що перебуває у розшуку та потребує екстрадиції до Росії. Згодом чоловіка передали до Шевченківського управління поліції. Як він опинився на волі - поки незрозуміло", - зазначається у повідомленні ЦПС.