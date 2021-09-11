Верховний Суд залишив без змін вирок "торнадівцям"

Онищенко та його співучасники залишаться за ґратами.

Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду 10 вересня залишив без змін вирок дванадцяти колишнім бійцям розформованої роти міліції "Торнадо", яких визнали винними у викраденні людей, вимаганні, катуванні, доведенні до самогубства та інших злочинах.

Про це повідомила пресслужба суду.

Оболонський районний суд Києва ще у квітні 2017 року засудив вісьмох колишніх бійців спеціальної роти Міністерства внутрішніх справ "Торнадо" до позбавлення волі на термін від 8 до 11 років, ще чотирьох - до 5 років умовно. Згодом трьох звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном 2 роки.

Найбільший строк отримав командир роти Руслан Онищенко, якого засудили до 11 років в'язниці, його заступника Микола Цукур отримав 9 років в'язниці, до 10 років ув'язнення було засуджено білоруса Данила Ляшука.

Тюремний строк було перераховано за "законом Савченко", тобто вони ще до вироку відбули майже 4 роки ув'язнення.

У листопаді 2019 року вирок "торнадівцям" було затверджено Київським апеляційним судом.

Рота “Торнадо” була сформована як спецпідрозділ МВС у 2014 році. До її складу ввійшли представники розформованого за мародерство батальйону “Шахтарськ”. У червні 2015 року “Торнадо” на основі рішення військової прокуратури теж розформували. Основною причиною були численні докази масових грабежів, насильства і тортур з боку бійців підрозділу.