Учасницю Pussy Riot засудили до року обмеження волі за підтримку Навального

Преображенський районний суд Москви призначив рік обмеження волі для учасниці Pussy Riot Марії Альохіної.

Про це повідомив "Медіазоні" її адвокат Данило Берман.

Альохіну судили разом з соратникам опозиціонера Олексія Навального за заклики до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Так звана "санітарна справа" стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Російське слідство заявило, що через ці заклики кілька людей, заражених коронавірусом, порушили карантин та приїхали на акцію в центр Москви.

Серед засуджених у цій справі були юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Сооболь, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, його брат Олег Навальний та інші. Всім, крім Олега Навального, дісталось обмеження волі, брат політика отримав умовний термін.

Нагадаємо, що у 2012 році Альохіна разом з іншими учасницями Pussy Riot Надією Толоконниковою та Катериною Самуцевич отримала два роки за акцію в храмі Христа Спасителя в Москві.

Вона вийшла на свободу у грудні 2013 року по амністії.