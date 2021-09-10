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Учасницю Pussy Riot засудили до року обмеження волі за підтримку Навального

Активістку визнали винною в порушенні санітарних правил.

Учасницю Pussy Riot засудили до року обмеження волі за підтримку Навального
Фото: EPA/UPG

Преображенський районний суд Москви призначив рік обмеження волі для учасниці Pussy Riot Марії Альохіної.

Про це повідомив "Медіазоні" її адвокат Данило Берман.

Альохіну судили разом з соратникам опозиціонера Олексія Навального за заклики до порушення санітарно-епідеміологічних правил. Так звана "санітарна справа" стосується дописів, опублікованих у соціальних мережах, де містилися заклики вийти на акцію в підтримку опозиціонера Олексія Навального 23 січня 2021 року.

Російське слідство заявило, що через ці заклики кілька людей, заражених коронавірусом, порушили карантин та приїхали на акцію в центр Москви.

Серед засуджених у цій справі були юристка Фонду боротьби з корупцією Любов Сооболь, прессекретарка Навального Кіра Ярмиш, його брат Олег Навальний та інші. Всім, крім Олега Навального, дісталось обмеження волі, брат політика отримав умовний термін.

Нагадаємо, що у 2012 році Альохіна разом з іншими учасницями Pussy Riot Надією Толоконниковою та Катериною Самуцевич отримала два роки за акцію в храмі Христа Спасителя в Москві.

Вона вийшла на свободу у грудні 2013 року по амністії.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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